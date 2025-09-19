BTS・TXTの弟グループ「CORTIS」、怪物新人ぶり発揮！2025年デビューグループの“1位”記録を独占 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、デビューと同時に圧倒的な勢いで“今年最高の新人”の座を固めている。

9月18日正午時点で、CORTISのTikTokフォロワーが約284万5000人、Instagramフォロワーが254万6000人を突破し、アカウント開設からわずか1か月あまりで、2025年にデビューした新人グループの中でフォロワー数1位を記録した。

この成果は、CORTISがショート動画の主な消費層である10代・20代を中心に熱狂的な反響を得ていることを証明している。その背景には、デビューアルバム収録曲のマルチヒットが大きく寄与しており、タイトル曲『What You Want』、イントロ曲『GO!』、後続曲『FaSHioN』のダンスチャレンジが口コミで広がり、ブームを巻き起こしている。また、メンバー自ら制作した動画や個性あふれるファッションも話題を呼び、K-POPファンダムを超えて一般層にまで広がっている。

CORTISの人気はSNSだけにとどまらない。Circleチャートが9月18日に発表した最新週間チャート（集計期間9月7日～13日）によると、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE LINES』はアルバムチャートで2位を獲得。初動（発売から1週間の売上）は43万枚を突破し、HANTEOチャートに続きCircleチャートでも今年デビューした新人の中で“最多販売数”を記録した。さらに、『GO!』（18位）、『FaSHioN』（22位）、『What You Want』（29位）、『JoyRide』（59位）、『Lullaby』（161位）と、収録曲すべてがグローバルK-POPチャートにランクインする快挙を達成した。

加えて、今年デビューした新人の中でSpotify「デイリー・バイラル・ソング・グローバル」で1位を獲得したのはCORTISだけだ。『What You Want』（9月1日～7日付）、『GO!』（9月9日～11日付）で2曲連続1位を飾った。『GO!』は、2025年にデビューしたボーイズグループの楽曲として初めてMelonリアルタイムチャート「TOP100」にチャートインするという記録も樹立した。

CORTISは、18日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」（19日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（20日）、SBS「人気歌謡」（21日）へと続けて出演し、勢いをさらに加速させる予定だ。

CORTISは、HYBE傘下のBIGHIT MUSICが6年ぶりに披露した新人グループだ。作詞・作曲から振付までを自ら手掛ける彼らは、2025年K-POPシーンを席巻する“怪物新人”として期待を集めている。

