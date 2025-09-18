ダンディ坂野、小6の息子が全国模試で1位に | RBB TODAY

17日、お笑いコンビ・千鳥とかまいたちがMCを務める『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系）が放送された。ゲストにはピン芸人のダンディ坂野が出演し、小6の息子が全国模試1位になったエピソードを披露した。

この日、「パパはツラいよ大賞」と題した企画が行われ、パパ芸人たちがひな壇に並んだ。MCの千鳥とかまいたちが各ゲストに話を振る中、ダンディの順番になると、千鳥・ノブが「ダンディさんの息子さん、今話題になっていると」と紹介。ダンディは「小学校6年生で中学受験を目指しているんですけれども、全国模試で1位になりました」と、息子の快挙を明かした。

その影響もあってか、ダンディは「お陰様で教育関係のお仕事も結構来るようになりまして」と、息子の活躍が自身の仕事にもつながっていると語った。続けて「今日も息子のおかげて慣れないひな壇に座っております」と話すと、ノブは「この仕事も息子さんからもらったようなもんなんだ」とツッコミを入れた。

さらにダンディは少し焦りながら「だから見られない、オープにゅ…オープにゅ…」と噛んでしまい、ひな壇に不慣れな様子を見せた。これを見た千鳥・大悟は「まず呼吸の仕方から」と先輩へアドバイスを送り、スタジオの笑いを誘っていた。