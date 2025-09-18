IU、ファンとの共同名義で約2000万円寄付！デビュー17周年記念、今年だけで寄付総額7000万円超 | RBB TODAY

歌手兼女優のIUが、自身のデビュー記念日を迎えて寄付活動を行った。

所属事務所EDAMエンターテインメントは9月18日、IUが同日のデビュー記念日に際し、「IUAENA（アイユエナ）」名義で総額2億ウォン（日本円＝約2124万円）を寄付したことを発表した。

2008年9月18日に1stミニアルバム『Lost And Found』でデビューしたIUは、今年で活動17周年を迎えた。「IUAENA」はIUと公式ファンクラブ「UAENA（ユエナ）」を組み合わせたもので、IUがファンとの共同名義で寄付を行ったことを意味する。

IUAENAの寄付金は「韓国障がい者財団」「メイク・ア・ウィッシュ・コリア」「ハート・ハート財団」「韓国脆弱老人支援財団」に5000万ウォン（約531万円）ずつ分配され、難病児童、障がい者、自立準備青年、独居老人など支援のために使用される。

「韓国障がい者財団」は障がい者支援、「メイク・ア・ウィッシュ・コリア」は難病児童の願いを成就するための支援、「ハート・ハート財団」は自立準備青年支援、「韓国脆弱老人支援財団」は傘下の独居老人総合支援センターを通じて秋夕（チュソク）を迎えた独居老人に必要な物品を提供するため、IUAENAの寄付金を使用する予定だ。

（写真提供＝OSEN）IU

IUは以前からデビュー記念日や誕生日、年末年始などの節目ごとに「IUAENA」名義で寄付を続けており、善良な影響力を社会に広く及ぼしてきた。

2025年だけでも、3月には慶尚道（キョンサンド）一体で発生した大規模山火事支援と消防士の待遇・認識改善のため計2億ウォン、5月5日の「こどもの日」には自立準備青少年と障がい児童の健康な成長と生活環境改善のため1億5000万ウォン（約1593万円）、5月16日の自身の誕生日には社会的弱者層のため2億ウォンを寄付している。

今回のデビュー記念日に際した寄付金2億ウォンも含めると、IUは今年だけで7億5000万ウォン（約7966万円）も寄付していることになる。

そんなIUは最近、ファンへのプレゼントの意味を込めて9月10日にサプライズリリースした新曲『Bye, Summer』が、韓国国内外のチャートで1位を席巻している。同曲はアメリカの経済誌『Forbes』でも取り上げられるなど、世界各国のファンから人気を集めている。

また、現在はソウル汝矣島（ヨイド）の百貨店「ザ・現代ソウル」で自身のポップアップストア「Found at Eight」を展開しているほか、主演を務める新ドラマ『21世紀の大君夫人』（原題）の撮影にも臨んでいる。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム～狙え、人生逆転ゴール！～』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。

