ドラマ出演中に急逝、キャスト変更の事態に…歌手としても活動した韓国俳優との別れから2年　 | RBB TODAY

俳優のノ・ヨングクさんがこの世を去って2年が経った。

ノ・ヨングクさんは昨年9月18日未明、心臓麻痺で亡くなった。享年74歳。

故人は当時、KBS2ドラマ『ヒョシムの独立奮闘記～恋と人生は私のモノ！？～』に出演中で、テサングループ会長のカン・ジンボム役を演じていた。しかし、放送開始から間もない訃報により、51話中8話でキャストが変更される事態となった。

当時、ドラマ制作側は、「胸の痛むニュースを伝えることになった。KBS2週末ドラマ『ヒョシムの独立奮闘記～恋と人生は私のモノ！？～』に出演中の俳優ノ・ヨングクさんが、今日（18日）明け方に心臓麻痺で突然亡くなった。もう一度、故人の逝く道に深い哀悼の意を表し、謹んで故人の冥福を祈る」と発表した。

（写真＝ノ・ヨングクさんHP）

1948年生まれのノ・ヨングクさんは、1974年にMBC公開採用タレント7期でデビュー。以降、『捜査班長』『光と影』『高校生日記』『ナツメの木に恋がかかったね』『黎明の瞳』『第4共和国』『大王世宗』『太宗イ・バンウォン』などに出演。また、数枚のアルバムをリリースするなど歌手としても活動していた。

