坂口健太郎、“三角関係”報道後初の公の場…釜山国際映画祭レッドカーペットに笑顔で登場【PHOTO】 | RBB TODAY

同居説から二股説まで“三角関係”スキャンダルに揺れる日本の俳優・坂口健太郎が、釜山国際映画祭に出席した。

坂口健太郎は9月17日午後、釜山（プサン）広域市海雲台（ヘウンデ）区で開催された釜山国際映画祭開幕式のレッドカーペットに登場した。

この日、坂口健太郎はスーツにネクタイを締めた端正な姿でレッドカーペットを歩き、ファンに向かって微笑んだり手を振ったりするなど、ファンサービスを見せた。

坂口健太郎は、映画『盤上の向日葵』で釜山国際映画祭に参加することを明らかにしていた。さらに韓国内外の取材陣とのインタビューで作品について語る予定だった。

しかし最近、日本の『週刊文春』は、坂口健太郎がヘアメイク担当スタッフと4年間交際し同居していた一方で、女優・永野芽郁とも同時に交際していたという二股疑惑を報じた。

このニュースが韓国で伝えられると、釜山国際映画祭は坂口健太郎の公式インタビュー日程を取り消した。これについて映画祭関係者は「もともと確定していたわけではない」と説明している。

（写真提供＝OSEN）１枚目渡辺謙（左）らとレッドカーペットに登場した坂口健太郎

それにもかかわらず、坂口健太郎がこの日のレッドカーペットに姿を現し、多くの注目を集めた。

■「どうか嘘であってほしい」坂口健太郎の“同棲報道”に韓国ファンの反応は真っ二つ

■「また永野芽郁？」坂口健太郎の“熱愛”が韓国でも波紋…「韓国人が好きな顔」現地人気高く

■「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」の声も 佐藤健が韓国で炎上のワケ