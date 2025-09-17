「今日私結婚する」aespa・カリナが花嫁に!?純白ウェディングドレス姿の圧巻美貌でファンを虜に | RBB TODAY

aespaのカリナが純白のウエディングドレス姿で、その美貌を誇った。

9月15日、aespaの公式YouTubeチャンネルに「今うちの子がコンサートVCRを撮るからいいコメントたくさん残してね | 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE VCR Behind」というタイトルの映像が公開された。

映像には、8月29日にソウルで開催された3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」のVCR撮影現場の舞台裏が収められている。

（画像＝SMエンターテインメント）カリナ

メンバーたちはそれぞれ美しいドレスに身を包み、華やかな魅力を披露。ドレス姿にボクシンググローブや電動ドリルといった多彩なアイテムを合わせて撮影を行い、チャレンジ企画にも挑んだ。

なかでもカリナは、オフショルダーのドレスに白いベールを合わせて登場し、視線を釘付けにした。白い肌に映えるオフショルダードレスを選んだカリナは、これまで以上に美しく気品あふれる姿を見せた。

さらにカリナは「お母さんに見せなきゃ。お母さん、今日私結婚するよ、私と」と冗談を口にし、笑いを誘った。

（画像＝SMエンターテインメント）カリナ

なお、aespaは10月4・5日の福岡公演を皮切りに、日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN」を展開する予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

