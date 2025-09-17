デビューからまだ8カ月　JYPのボーイズグループKickFlip、日本人メンバーの活動中断を発表【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループKickFlip（キックフリップ）の日本人メンバー、アマルが活動を中断する。

9月17日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式立場を発表し、「アマルは心理的な不安症状により、相談および検診を受け、十分な安静と治療が必要であるという医療陣の所見を受けた」と伝えた。

続けて「当社はアマル本人およびメンバーたちと協議した末、アーティストの健康を最優先に考慮し、当分の間活動を中断し、治療と回復に専念することを決定した」と明らかにした。

また、「これにより、アマルは本日以降に進行されるスケジュールには参加しないことになったことをお知らせし、今後の活動再開時期などについては改めてご案内する」と知らせた。

（写真提供＝OSEN）アマル

なお、2025年1月20日にデビューしたKickFlipは、9月22日に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースする予定だ。

JYPエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、JYPEです。

KickFlipメンバー、アマルの健康状態および今後の活動についてご案内申し上げます。

アマルは心理的な不安症状により、相談および検診を受け、十分な安静と治療が必要であるという医療陣の所見を受けました。

当社はアマル本人およびメンバーたちと協議した末、アーティストの健康を最優先に考慮し、当分の間活動を中断し、治療と回復に専念することを決定いたしました。

これにより、アマルは本日以降に進行されるスケジュールには参加しないことになりましたことをお知らせし、今後の活動再開時期などについては、改めてご案内できるようにいたします。

ファンの皆さまにご心配をおかけすることになり、申し訳ないという言葉を伝え、アマルが再び健康な姿でファンの皆さまとお会いできるよう最善を尽くしてまいります。アマルの早い回復のために、ファンの皆さまからの多くの応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

■KickFlip、練習生キャリア約10年のゲフンが思い語る

■【写真】デビュー直前にNewJeansから切られた日本人

■また1人…止まらないK-POPアイドルの“早期脱退”