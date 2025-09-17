“BTS・TXTの弟グループ”CORTIS、新人離れした存在感！デビュー直後に米ビルボード2部門ランクイン | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、ビルボードチャートに初めて足跡を残した。

アメリカの音楽専門メディア・ビルボードが9月16日（現地時間）に発表した最新チャート（9月20日付／集計期間9月5日～11日）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE LINES』が「ワールドアルバム」チャートで15位にランクインした。

デビューしたばかりのグループがグローバル市場を対象とするチャート上位に入ったことで、その驚くべき人気を証明した。

同アルバムは9月12日にアメリカでリリースされた。今回の「ワールドアルバム」での好成績に続き、来週発表されるメインチャート「ビルボード200」での成果にも注目が集まっている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

さらに、後続曲『FaSHioN』は「ワールド・デジタル・ソング・セールス」で9位を記録。K-POPアーティストの中では、CORTISのほかにBTS、BLACKPINK、Stray Kidsがランクインした。大物グループに並んでチャート入りしたことで、CORTISは新人ながら強烈な存在感を示した。

CORTISの人気は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも明らかだ。チームの月間リスナー数（直近28日間の聴取者数）は9月14日時点で300万人を突破。9月1日に100万人を達成してから、わずか13日間で200万人が追加されたことになる。

デビューアルバムのイントロ曲『GO!』はSpotify「デイリー・バイラル・ソング・グローバル」で9月9日～11日の3日連続で1位を獲得。その後も9月12日～15日の4日間は2位を維持した。特に世界音楽市場のトレンドを象徴するとされる「デイリー・バイラル・ソング・US」でも、9月11日～14日に2位に上昇したことは注目に値する。

韓国での人気も顕著だ。『GO!』は9月16日9時、Melonのリアルタイムチャート「TOP100」にチャートイン。今年デビューしたボーイズグループの中で、このチャートに入ったのはCORTISが唯一だ。

CORTISは、HYBE傘下のBIGHIT MUSICが6年ぶりに披露した新人グループ。デビューアルバム『COLOR OUTSIDE LINES』は初動（発売から1週間の売上）で43万6367枚を記録。これは今年デビューした新人の中で1位、K-POPグループのデビューアルバムとしては歴代4位の記録となった。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【話題】「今年最もクール」CORTISを米音楽誌が絶賛

■【写真】「ホントに新人?!」CORTIS、生バンドで圧巻ライブ！