遺伝子最強すぎる…秋山成勲の娘サラン、モデル母・SHIHOと並ぶ“美スタイル2SHOT”公開【PHOTO】 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやま よしひろ、チュ・ソンフン）の娘、チュ・サランがモデルの母・SHIHO（矢野志保）と一緒に撮った写真を公開し、大人びた近況を伝えた。

チュ・サランは9月16日、自身のインスタグラムを更新し、「うちのママ、かっこよかったCHOO♥」というコメントとともに、母・SHIHOとの写真を投稿した。

公開された写真は、去る6日にソウル・東大門デザインプラザ（DDP）で開催された「2026 S/S ソウルファッションウィーク」のDoucán（デュカン）コレクションで並んで立つ母娘の姿を収めている。

写真の中でチュ・サランとSHIHOは、白いレース素材のドレスを揃えて着用し、ポーズを取っている。母・SHIHOは大胆なカットアウトとラッフルディテールが際立つドレスで、変わらぬトップモデルのカリスマを放った。一方、チュ・サランはシンプルなデザインのスリップドレスにリボンをあしらい、清楚で優雅な魅力を漂わせた。2人はまるで姉妹のように見える完璧なビジュアルで、見る者を驚かせた。

（写真＝チュ・サランInstagram)1枚目チュ・サラン（左）とSHIHO

2013年にKBS 2TVの育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、“サランちゃん”としてお茶の間に親しまれたチュ・サランは、現在では身長170cm近くにまで成長。母にそっくりなスタイルと雰囲気で、モデルを夢見る10代の少女へと大きく成長した。

SHIHOは韓国のバラエティ番組を通じて、チュ・サランがモデルの夢を抱き、ランウェイにも立ちたいと考えていることを明かしている。チュ・サランは現在モデルエージェンシーに所属し、雑誌撮影など本格的なモデル活動を始めている。

■【写真】SHIHO＆サラン、スイムウェア姿で圧巻スタイル

■【写真】大胆すぎ…SHIHOとチュ・サランの“素肌SHOT”

■【写真】双子かと…サランと母SHIHOの美しい2SHOT