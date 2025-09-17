 TWS、「WEGO 2025 AUTUMN & WINTER」ビジュアルモデルに抜擢！ファン必見のオリジナルアイテムも販売へ | RBB TODAY
TWS、「WEGO 2025 AUTUMN & WINTER」ビジュアルモデルに抜擢！ファン必見のオリジナルアイテムも販売へ

人気アパレルブランド「WEGO」の秋冬シーズン「WEGO 2025 AUTUMN & WINTER」のビジュアルモデルとして、SEVENTEENの弟分である6人組ボーイグループ「TWS」が起用された。

WEGOではビジュアルモデル就任を記念し、TWSオリジナルアイテムの発売をはじめ、ノベルティキャンペーンやビジュアルBOOK「WEGO Magazine」特別版の配布など、この秋冬をTWSと共に楽しめる多彩なコンテンツを用意している。

さらに、今回のオリジナルアイテムを爽やかに着こなしたTWSのビジュアルが、10月17日よりWEGO全店舗に掲出される。

TWS
（写真提供＝WEGO）

また、TWSオリジナルアイテムとスペシャルオリジナルアイテムの2種類を販売することも決定。どちらも今回の企画のために制作されたオリジナルロゴをモチーフにデザインされたアイテムとなっている。

オリジナルアイテムはTシャツやパーカーなど全5種類、スペシャルオリジナルアイテムは冬に欠かせないアウター&マフラーをラインナップ。さらに、税込7000円以上購入した方には、オリジナルピンバッジや撮り下ろしビジュアルを一冊にまとめた「WEGO Magazine TWS特別版」をプレゼントする。

オリジナルグッズ
オリジナルアイテム
スペシャルオリジナルアイテム
スペシャルオリジナルアイテム

なお、詳細はWEGO ONLINE STOREのTWS特設ページでも随時告知されている。

【写真】ハンジン、名古屋の街中に出没「CGですか?!」

【写真】ジフン、“金髪イメチェン”でビジュ爆発

【写真】ギョンミン、“子犬感”満載SHOT

《スポーツソウル日本版》

