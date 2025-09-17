Stray Kids、初の韓国スタジアム公演が早速全席完売！世界中で圧倒的人気を証明 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsの韓国初のスタジアムコンサートが全席完売となった。

来る10月18～19日、Stray Kidsは仁川アシアド主競技場で単独コンサート「Stray Kids World Tour＜dominATE：celebrATE＞」を開催する。

去る9月12日20時、公式ファンクラブSTAY5期会員を対象に先行販売、16日20時には一般販売がオープンしたなか、計2回の公演が全席完売となり、圧倒的な人気を再び証明した。

今回の公演は、世界34地域54公演の自己最大規模のワールドツアー「＜dominATE＞」のフィナーレを飾るアンコール公演として深い意味を持つ。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

2024年7月リリースした9thミニアルバム『ATE』と「記念する」「祝う」を意味する英単語「celebrate」を結合して完成した公演タイトルのように、2024年8月にソウルから出発し、2025年7月のローマに至るまで約11カ月間、世界の“超大型”会場を埋め尽くし、数多くのK-POP初・最高記録を打ち立てたStray Kidsが、これを祝う盛大なセレモニーを繰り広げる。

Stray Kidsは今回のアンコール公演で、韓国の野外スタジアムに初めて単独公演を行う。

2022年9月「Stray Kids 2nd World Tour ‘MANIAC’ Seoul Special（UNVEIL 11）」をKSPO DOME、2023年10月「Stray Kids ‘5-STAR’ Dome Tour 2023 Seoul Special （UNVEIL 13）」を高尺（コチョク）スカイドームと、会場の規模を広げてきたStray Kidsが10月、ついに韓国のスタジアムに立ち、足跡を残す。

なお、Stray Kids初の韓国スタジアム公演は10月18～19日に開催予定だ。

