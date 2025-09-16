日本人メンバーも所属する“怪物新人グループ”AHOF、ズアンの活動中断を発表「絶対的な安静が必要」【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループAHOF（アホプ）のメンバー、ズアンが健康上の問題で活動を一時中断する。

9月16日、所属事務所F&Fエンターテインメントは「最近、ズアンはすべての活動を中断し、絶対的な安静と十分な休息が必要だという医療陣の勧告を受けた」とし、「アーティスト本人はファンとの約束を守るため活動継続の意志を見せたが、当社は何よりも健康が最優先と判断し、当分の間は回復に専念することに決めた」と発表した。

これにより当面の間、AHOFは8人組で活動を続ける予定だ。

（写真提供＝OSEN）ズアン

今年7月にデビューしたAHOFは「怪物新人」と呼ばれている。ファーストミニアルバム『WHO WE ARE』は、歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動売上で5位に入った。

またタイトル曲『Rendezvous』は、音楽番組で3冠を達成する快挙を収めた。

F&Fエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。F&Fエンターテインメントです。

所属アーティストAHOFに送ってくださる温かい愛と応援に深く感謝申し上げます。

メンバー、ズアンの健康状態および今後の活動に関してご案内いたします。

最近、ズアンはすべての活動を中断し、絶対的な安静と十分な休息が必要だという医療陣の勧告を受けました。

アーティスト本人はファンとの約束を守るため活動継続の意志を見せましたが、当社は何よりも健康が最優先と判断し、当分の間は回復に専念することに決めました。

これにより、本日（16日）から当面の間、AHOFはスティーブン、ソ・ジョンウ、チャ・ウンギ、ジャン・シュアイボ、パク・ハン、ジェイエル、パク・ジュウォン、ダイスケの8人体制で活動を続けていく予定です。

突然のお知らせでご心配をおかけしたことをお詫び申し上げ、ズアンが一日も早く健康を回復し、明るい姿でファンの皆さまとお会いできるよう最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

