TWS、「ROCK IN JAPAN」出演！全8曲の爽快ステージで会場を熱狂の渦に | RBB TODAY

TWSが日本最大級の野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」でエネルギッシュなパフォーマンスを繰り広げ、会場を盛り上げた。

TWSは9月15日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025（以下、RIJF）」のヒルサイドステージに出演し、計8曲を披露した。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025（以下、RIJF）」は今年で26回目を迎える日本4大ロックフェスの一つで、9月13日～15日、20日～21日の5日間にわたり、延べ30万人以上の来場が見込まれる大規模イベントだ。今年7月に日本デビューを果たし、各種チャートで好成績を収めるとともに日本ツアーで人気を高めてきたTWSは、この日も観客席を埋め尽くし、高い人気を再び証明した

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

序盤から灼熱の暑さを吹き飛ばすステージが繰り広げられた。日本デビュー曲『はじめまして』と『BLOOM (feat. Ayumu Imazu)』でオープニングを飾った彼らは、ロックバージョンにアレンジした『GO BACK』『Oh Mymy:7s』を披露。力強いギターサウンドとパワフルなパフォーマンスが一体となり、観客を圧倒した。疾走感あふれる『hey! hey!』も披露し、エネルギッシュな魅力を発揮した。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSらしい爽快感あふれるステージも展開された。彼らが『If I'm S, Can You Be My N?』『plot twist -Japanese ver.-』『Countdown!』などの人気曲を立て続けに披露すると、観客はペンライトや応援ボードを掲げて合唱し、夏の野外フェスを存分に楽しんだ。

公演の最後にTWSは「『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』でパフォーマンスをお見せできてとても嬉しいです。僕たちにとって今日の公演は特別な時間でした。皆さんにとっても大切な夏の思い出になれば嬉しいです。全力で最高のステージをお見せしたいです」と日本語で感想を伝えた。

日本の大型フェスティバルを成功裏に終えたTWSは、次は韓国へ向かう。彼らは、9月28日にソウル・蘭芝漢江公園で開催されるK-POPフェスティバル「ATA FESTIVAL 2025」に出演予定で、10月にはカムバックも控えている。

