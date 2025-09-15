IVE、2度目のワールドツアー開催決定!! ソウル公演で幕開け | RBB TODAY

“MZ世代の憧れアイコン”として人気を集めるガールズグループIVEが、2度目となるワールドツアーに乗り出す。

所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは9月15日、IVE公式SNSを通じて『IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'』のポスターを公開し、ツアー開催を発表した。

ポスターによると、IVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOME（旧オリンピック体操競技場）でコンサートを開催し、ワールドツアーの幕を開ける。





IVEは2023年に初のワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』を開催。アジア、北米、欧州、南米を含む19カ国28都市で37公演を行い、延べ42万人以上を動員した。

大盛況を受けてアンコール公演を追加し、韓国・KSPO DOMEや日本・東京ドームといった“大物アーティストの夢の舞台”にも立ち、大きな話題を呼んだ。

今年に入ってからもIVEの勢いは止まらない。ミニ3rdアルバム『IVE EMPATHY』では先行公開曲『REBEL HEART』が韓国主要音源チャートで“パーフェクト・オールキル”を達成。さらにタイトル曲『ATTITUDE』を加え、アルバム全体で音楽番組15冠を獲得した（『REBEL HEART』11冠、『ATTITUDE』4冠）。

続くミニ4thアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』は、KBS『ミュージックバンク』、MBC『ショー！音楽中心』、SBS『人気歌謡』と韓国地上波3局で1位を総なめにし、独自の存在感を証明した。

(写真提供=STARSHIPエンターテインメント)IVE

活動終了後も音源チャート上位を維持しており、次なるワールドツアーでどのような成長物語を描くのか注目が集まっている。

IVEの2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』は、ソウル公演からスタート。10月31日午後7時30分、11月1日午後6時、11月2日午後4時にKSPO DOMEで開催される。今後のツアー詳細はIVE公式SNSを通じて順次発表される予定だ。

（記事提供=OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

■【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの美脚で圧倒

■【写真】ガウル、“変装なし”でドン・キホーテに出没！

■【写真】レイ、"ピチT”から露わになったボリューム感