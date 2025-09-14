“顔面フィルター疑惑”を否定した伝説的K-POPアイドル、イ・ミンホへの愛を再度アピール | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、再び俳優イ・ミンホへのファン心理を表した。

パク・ボムは9月14日、自身のSNSに「パク・ボム♥街中で」という文章を掲載した。

この日公開された写真には、街を歩くパク・ボムのセルカが写っていた。彼女はカメラに向かってほほ笑むなど、ゆったりとした時間を過ごしている様子だった。

特にパク・ボムは、このセルカと共にハッシュタグで「イ・ミンホ」と添えて注目を集めた。以前からパク・ボムは自身のSNSで何度もイ・ミンホを「私の夫」と呼んできた。

これにより2人の熱愛説が浮上したが、パク・ボムの単なるファン心から生じたハプニングとして収束した。今回もまた、パク・ボムはイ・ミンホの名前を挙げ、変わらぬファン心を誇示した。

現在パク・ボムは健康上の理由で2NE1としての活動を休止している。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

