ネトフリ恋愛バラエティ出演美女の一日と大破した愛車…何があったのか | RBB TODAY

Netflixでも配信され人気だった『ドルシングルズ～バツイチだって恋したい～』に出演したピョン・ヘジンが、交通事故に遭った近況を伝えた。

9月13日夜、ピョン・ヘジンは自身のSNSに「出勤、買い物、ブランチ、洗車、映画鑑賞、ご飯。だんだんやつれていく気がする」とコメントし、1日のスケジュールを終えた自撮り写真を公開した。

公開された写真には、疲れた体を引きずりながらも運転席で明るく微笑む彼女の姿が写っていた。多忙な日々に追われ、すっかり疲れ果てた心境がそのまま伝わってくる。

しかし、自撮りをアップしてからわずか1時間ほど後、ピョン・ヘジンは「もっとやつれた…やることが多いのにどうしよう」とコメントし、交通事故現場を撮影した写真を公開した。

(画像=ピョン・ヘジン Instagram)

写真には事故で半壊した彼女の車が映っていた。ボンネットは完全に裂けて内部がむき出しの状態。別の角度から撮った写真では、裂けたボンネットの破片がちょうど運転席側のガラスに当たり粉々に砕けている様子も確認できた。

一歩間違えば大きなけがにつながる事故だったが、ピョン・ヘジンは「ガラスの破片が車内に入り込んだけれど、派手に割れたわけではなく、大きなけがはありませんでした」と胸をなでおろし、「自分が気をつけても防げないこともあるということをまた学びました。皆さんも常に安全運転、防御運転してください」と呼びかけた。

ピョン・ヘジンは2022年に放送されたバラエティ番組『ドルシングルズ～バツイチだって恋したい～』に出演し、知られるようになった。

