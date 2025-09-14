「さすが財閥令嬢…」ALLDAY PROJECT・アニー、高級ブランドを着こなし気品漂うオーラ放つ【PHOTO】 | RBB TODAY

男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーで、財閥グループのお嬢様であるアニーが、ラグジュアリーでセンスあふれるスタイルを披露した。

9月11日、アニーは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

写真の中のアニーは、ラグジュアリーブランド「CHANEL」のカチューシャとジュエリーを着用したスタイリングを披露し、上品な魅力を発揮した。また、メンバーのベイリーと茶目っ気あふれるポーズで撮った写真も公開され、エレガントさとキュートさのギャップで魅了した。

アニーとベイリーの2ショットでは、それぞれの手に様々なジュエリーが重ね付けされており、控えめながらも華やかな輝きを放っている。デニムのオーバーオール姿のベイリーと、白と黒のクラシカルルックを着こなしたアニーが対照を成し、それぞれの個性を際立たせた。2人の遊び心ある表情と仕草からは抜群の相性が感じられる。

（写真＝アニーInstagram）

アニーは、財閥「新世界グループ」の総括会長イ・ミョンヒの孫であり、チョン・ユギョン会長の長女としてデビュー前から注目を集めていた。

なお、アニーとベイリーが所属するALLDAY PROJECTは11月14日・15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される授賞式「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS（2025 KGMA）」に参加予定だ。

◇ALLDAY PROJECTとは？

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

