これは危険…LE SSERAFIM・ウンチェ、“小悪魔なまなざし”でファンを虜に！「かわいすぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェがファンを虜にした。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、鏡を見つめながらポーズを取るウンチェの姿が収められている。Tシャツからのぞく華奢な肩や、重ための前髪にポニーテールを合わせたヘアスタイルが印象的だ。また、ウィンクや指先を唇に添える仕草など、多彩な表情で色っぽい雰囲気を漂わせ、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「黒猫ちゃんじゃないですか」「かわいすぎる」「綺麗すぎて意味わからない」「どんどん大人っぽくなってく」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウンチェInstagram）

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは現在、北米ツアーを開催中。今後は9月13日のイングルウッド、15日のサンフランシスコ、18日のシアトル、21日のラスベガス、24日のメキシコシティで公演を行う予定で、さらに10月にはカムバックも控えている。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

■【写真】「たまらん」ウンチェ、露出多めのひも衣装

■【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿

■【写真】ウンチェ、胸元ぱっくりのタンクトップ姿