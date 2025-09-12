ハン・ソヒのスクリーンデビュー作『12月の君へ』の公開日が決定！特報・場面写真も解禁 | RBB TODAY

人気韓国女優ハン・ソヒのスクリーンデビュー作が、ついに日本で公開となる。

世界中で絶大な人気を誇り、7月に行った日本初のファンミーティングは全席完売し、溢れる美貌でファンを虜にしたハン・ソヒ。待望のスクリーンデビューかつ初主演を飾った韓国映画『12月の君へ』の公開日が、12月5日（金）に決定。あわせて、特報と新場面写真が解禁となっている。

アジアを代表するインディペンデント映画祭のひとつとして名高い、第24回全州国際映画祭の韓国コンペティション部門に正式出品され、わずか1分でチケットが完売した本作。役者を夢見る高校生と人気役者の転校生、孤独を感じる2人の少女が出会い、やがて惹かれ合っていく。高校時代と大人になった現在、時を越えて求め合う女性たちの、切なくも美しい“冬の海での邂逅”を描くラブストーリーだ。

『夫婦の世界』『マイネーム: 偽りと復讐』『京城クリーチャー』など、数々の大ヒット韓国ドラマで唯一無二の存在感を放ち、国内外に熱狂的な人気を誇るハン・ソヒは、スクリーンデビュー作となる本作で、子役出身の人気俳優ソルを演じる。そしてソルと運命的に出会い、惹かれ合う俳優志望の高校生スアンを演じるのは、“韓国映画界の秘宝”とも称される実力派ハン・ヘイン。2人が紡ぐのは、“友情”と“恋”の狭間で揺れながら惹かれ合い、やがて離れ離れになった少女たちの物語。

今回解禁された特報映像は、ソルがスアンに「私のファン？」と問いかける、2人の初めての会話を捉えたシーンから始まる。「いつか映画を撮ってみたい」と心に秘めてきた夢を語るスアンに、ソルは「どんなドラマ？」と尋ねる。「友情モノかな」と答えたスアンにソルは、そっとキスをして「恋愛ではなく？」と問いかけ、2人の関係が友情を超えていくことを示唆する。

幼い頃から芸能界で活躍してきたことで、本当の自分を見失い苦しむソルと、役者を目指すも同級生に馴染めず、まだ作品に参加できていないスアン。孤独を抱えた2人の少女が、運命に導かれるように惹かれあう。しかし、まだ高校生であるスアンは、不安と混乱の中でソルを傷つけ、失ってしまう。「愛だと知らずに傷つけた。もう一度、会いたい。」というスアンの切実な想いとともに、2人の美しい思い出が映し出され、特報は幕を閉じる。あわせて4枚の場面写真も解禁となっている。

ソルとスアン

ハン・ソヒ as ソル

ソルとスアン

スアン as ハン・ヘイン

©2025 Elles Films Co., Ltd.

