田中美久、24歳の誕生日を“みくりんケーキ”でお祝い！元HKT48・渡部愛加里も祝福 | RBB TODAY

12日、元HKT48の田中美久が自身の公式インスタグラムを更新し、24歳の誕生日を迎えたことを報告した。

田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

田中は自分の姿がプリントされたフォトケーキの写真を披露。投稿では「まずは、ファンの皆様。アイドルの時から応援してくれて卒業しても変わらず私の活動を応援して見守ってくれてる優しいファンの皆様。そして今の活動を見て新しく私を知って下さった皆様。出会ってくれた一人一人にありがとう。私が皆が幸せである事が1番嬉しいように、私の幸せを1番嬉しいと言ってくれる皆は心が綺麗で毎日の活動の励みになってます。皆さん沢山の愛をありがとう 幸せいっぱいです！」と、ファンをはじめ自身に携わる人々へ感謝の言葉を述べた。

続けて「素敵な24歳にしたいです！いや、なります笑 今までで1番幸せな誕生日でした こんなに幸せな気持ちにしてくれて出会ってくれてありがとう。まだ1日続きますが、始まったばかりですが笑 24歳も変わらずお仕事もプライベートも楽しく頑張って息抜きも大切にして私らしく日々を送っていきたいと思います。前もってお祝いしてくれた写真と共に 愛のあるコメントたくさん読ませて頂きます」と綴り、グラビアアイドル・ちとせよしのとの2ショットや、誕生日プレゼントの写真、大人っぽいコーデの私服写真など、複数枚の写真を公開した。

この投稿には元HKT48・渡部愛加里から「おめでとう！！らぶ」と祝福のメッセージが寄せられた。さらにファンからも「みくりん誕生日おめでとう 台湾のファンです」「良い一年になるといいね！」「今日が来るのを待っていました。 9月12日のお誕生日、本当におめでとうございます！！！！」など、24歳の誕生日を祝う声が寄せられている。