Red Velvet・ウェンディ、透明感ボーカルで魅了！新曲『Sunkiss』で届ける胸のときめき | RBB TODAY

Red Velvetのウェンディが新たな挑戦へのときめきを伝え、ファンに特別な感動を届けた。

ウェンディは9月11日、Mneの音楽番組「M COUNTDOWN」に出演し、3rdミニアルバム『Cerulean Verge』のタイトル曲『Sunkiss』を披露し、清らかな歌声とセンスあふれるパフォーマンスで観客を魅了した。

ウェンディならではの透き通るようなボーカルが、軽やかなピアノの旋律、爽快なギターサウンドと重なり合い、楽曲が持つ清涼感を一層際立たせた。後半はパワフルな歌声で会場の熱気を高め、“信じて聴けるアーティスト”としての存在感を示した。

（画像＝Mnet）ウェンディ

『Sunkiss』はオルタナティブ・ポップジャンルの楽曲で、新しい世界へ踏み出す瞬間の胸の高鳴りとときめきを表現している。

9月10日にリリースされた3rdミニアルバム『Cerulean Verge』は、ウェンディがアーティストとして自分だけの色を探し求める旅路を音楽的ストーリーで描いた作品。タイトル曲『Sunkiss』のほか、『Fireproof』『EXISTENTIAL CRISIS』『Hate²』『Chapter You』『Believe』など、多彩なジャンルの楽曲が収録されている。

今後ウェンディは、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」など各種音楽番組やバラエティにも出演し、精力的なカムバック活動を展開していく予定だ。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

