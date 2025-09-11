“2児のパパ”になったソン・ジュンギ、趣味は近所の散歩？同い年タレントに「家の前を通ることもある」 | RBB TODAY

2児のパパとなった俳優ソン・ジュンギが、ソウル龍山（ヨンサン）区での飾らない日常を伝えた。

YouTubeチャンネル「ナレ食」で9月10日に公開された動画では、タレントのパク・ナレがドラマ『マイ・ユース』主演のソン・ジュンギとチョン・ウヒのために、カルビチムとヨンポタンを準備した。

ソン・ジュンギは「数カ月間、海外にいて、今日は初めての韓国料理だ。すごくわくわくする」と笑みを見せた。

これに対しパク・ナレが「そんなに気を遣わなくても。来る前にキムチチゲでも食べてくればよかったのに」と言うと、ソン・ジュンギは「いや、本当にうれしい。こう言うともっと負担に思われるかもしれないけど、絶対おいしいと思って、わざと我慢していたところもある。韓国に帰ってきて1週間になるが、あえて韓国料理を食べなかった」と打ち明けた。

またソン・ジュンギは、自分とパク・ナレが同い年であることに触れ、「実は時々散歩するとき、ナレさんの家の前を通ることもある」と龍山区の住民としての日常を語った。

（画像＝「ナレ食」）パク・ナレ（左）とソン・ジュンギ

パク・ナレは「本当に？ 私もよく散歩に行くのに、なぜ一度も会わなかったのか」と驚き、ソン・ジュンギは「僕は主に午前中にする」と明かした。するとパク・ナレは「私は夜12時から3時くらいに出歩くから会えなかったみたい」と笑いを誘った。

ソン・ジュンギは2023年、1歳年上のイギリス出身の女優ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと再婚し、同年6月に第一子となる息子を授かった。その後まもなく第2子の妊娠を知らせ、2024年11月に娘をもうけ、2児のパパとなった。

特に2024年6月には、妻と一緒にベビーカーを押して散歩する姿が目撃され、話題を呼んだ。

なお、俳優ユ・ヨンソクも、ソン・ジュンギと散歩中に会ったエピソードを公開したことがある。「ジュンギとは街を散歩していて会った」と語ったユ・ヨンソクに対し、ソン・ジュンギは「僕はジャージ姿で髪も洗わず帽子をかぶって出ていたのに、ヒョン（兄さん、ユ・ヨンソクのこと）はおしゃれしてた。朝からそうだった」と説明し、和やかな雰囲気を加えた。

ソン・ジュンギ主演のドラマ『マイ・ユース』は、日本ではFODで配信されている。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと結婚したことを発表した。

