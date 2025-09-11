日本人メンバー所属のUNIS、“恋愛相談コールセンター”の相談員に！日本SG『もしもし♡』MVティザー公開 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）の新曲リリースが目前に迫っている。

UNISは9月11日正午、公式SNSを通じて日本1stデジタルシングル『もしもし♡』のMVティザーを公開した。

映像の中のUNISは、まるで“恋愛相談コールセンター”の相談員に変身したような姿を見せている。冒頭でコトコが電話を取り、続いて7人のメンバーが慌ただしく電話に出たり、タイピングをしたり、会話に共感して涙ぐむような仕草を見せたりと、愛らしい演出が繰り広げられる。

さらに音楽とパフォーマンスの一部も公開された。映像中盤でUNISは、弾むようなメロディーに合わせて多彩なパフォーマンスを披露し、彼女たちならではの純粋で明るい魅力が存分に溶け込んだ音楽とダンスが視聴者の心を掴む。

楽曲リリースに先立って公開されたティザー映像は、『もしもし♡』の世界観を垣間見ることができ、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。MV本編ではUNISがどんなストーリーと魅力で日本をはじめ世界中のファンを魅了するのか期待が高まっている。

『もしもし♡』は、恋に落ちたときのときめきをキュートに表現した楽曲で、「心の声を伝えたい」というメッセージが込められている。制作には「可愛くてごめん」チャレンジを生み出した日本の人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が参加しており、一層期待が高まっている。

UNISの初の日本デジタルシングル『もしもし♡』は9月12日午前0時に音源が公開され、MVは同日午後6時に公開予定。さらに15日には英語バージョン『MoshiMoshi♡』もリリースされる。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

