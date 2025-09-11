LE SSERAFIM、米人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』出演！圧巻ステージで会場沸かす | RBB TODAY

LE SSERAFIM（ルセラフィム）がアメリカ全土で大きな注目を集めている。

9月11日9時（日本時間）、LE SSERAFIMはアメリカNBCの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演し、現地の観客と視聴者を魅了した。

司会のテリー・クルーズはLE SSERAFIMを「K-POPスーパースター」「グローバル・ヘッドライナー」と紹介。3月にリリースされた5thミニアルバムのタイトル曲『HOT』の叙情的なメロディーに合わせて登場すると、会場の熱気は一気に高まった。

続いて2ndミニアルバムのタイトル曲『ANTIFRAGILE』を披露し、圧巻のステージを繰り広げた。ワールドツアーで磨かれたステージ掌握力も存分に発揮。LE SSERAFIMは“ガールグループ・パフォーマンス最強者”の異名にふさわしいパワフルなエネルギーと完璧なダンスで、観客からスタンディングオベーションと大合唱を引き出した。

ステージの最後には「結果がどうであれ、すべてはあなた自身の一部です。大切なのはここまで導いてきた情熱。その情熱が永遠でありますように。私たちは皆さんを応援しています」と語り、オーディション参加者はもちろん、夢を追うすべての人にエールを送った。

スポーツ界からの注目も集まった。メンバーの宮脇咲良とウンチェは出演前日の9月10日、メジャーリーグベースボール（MLB）のロサンゼルス・ドジャースの本拠地を訪れ試合を観戦。球団は公式SNSで、2人がキム・ヘソン選手や山本由伸選手と交流し、プレゼントやサインを交換する映像を公開し、心から歓迎した。

同日、ニューヨークのランドマークであるエンパイア・ステート・ビルも、昨年LE SSERAFIMが訪問した際の写真を投稿し、応援メッセージを発信。LE SSERAFIMは2024年、4thミニアルバム『CRAZY』のリリースを記念して同ビルをグループカラーにライトアップし、点灯式に参加していた。

そんなLE SSERAFIMは今後、9月13日のイングルウッド、15日のサンフランシスコ、18日のシアトル、21日のラスベガス、24日のメキシコシティで北米ツアーを続ける。

さらに10月には約7カ月ぶりとなる新アルバムを発表予定で、カムバックへの期待が一層高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

