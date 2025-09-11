『ボイプラ2』、いよいよ最後の関門セミファイナル突入へ…“新曲ミッション”の熱戦スタート | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』が、セミファイナルの新曲ステージで全世界のスタークリエイターを熱狂させる予定だ。

本日（11日）放送される『BOYS II PLANET』第9話では、さまざまな魅力を込めた4曲の新曲ステージが初公開される。参加者たちはこれまでのステージで、着実な成長と力強いパフォーマンスを披露してきただけに、今回はどのようにスタークリエイターの心をつかむのか関心が寄せられている。

今回披露されるセミファイナル新曲ミッションは『MAIN DISH』『Lucky MACHO』『Chains』『Sugar HIGH』の4曲。その豪華なプロデューサー陣にも注目が集まっている。

（画像＝『BOYS Ⅱ PLANET』第8話放送キャプチャ）

まず、パワフルなビートが際立つ『MAIN DISH』は、バーチャルボーイズグループPLAVE（プレイブ）のメンバーが自ら作詞・作曲・振付に参加し話題となった。PLAVEは「自分たちが直接作った曲をプレゼントできて嬉しい」とコメント。オールドスクールHIPHOPとロックサウンドが融合した同曲に参加者たちの爆発的なエネルギーが加わり、どのようなステージが完成するのか期待される。

『Lucky MACHO』は、トラップとマイアミベースを組み合わせたハイブリッドHIPHOP。グローバルK-POP市場で注目を集めるプロデューサーTRIPPYとBenji Baeがタッグを組み、大胆な展開と自由奔放な雰囲気を表現した。さらに、ダンスマスターのKANYとペク・グヨンが振付に参加し完成度を高めている。個性豊かなパフォーマンスがどのように表現されるのか期待が高まる。

『Chains』は、少女時代・IZ*ONE・SEVENTEENなど数多くのヒット曲を手がけた作詞家チョ・ユンギョン、そして実力派作曲家・プロデューサーのTOYO、FRANTS、AVENUE 52、SQVAREが参加。鎖のように絡み合う感情を描いた繊細な歌詞に、幻想的なピアノと重厚なベースが加わり、緊張感あふれるステージが予告されている。特に事前公開された映像が話題となったこともあり、6人の参加者がどのようなパフォーマンスを作り上げるのか注目が集まる。

『Sugar HIGH』は、TWICE・NCT・ATEEZ・ITZY・ENHYPENといった世界的K-POPアーティストの楽曲に携わってきたiHwak、220VOLTクルー（MirrorBOY、D.ham、Mun Hanmiru）、Royal Diveがタッグを組んだ楽曲。清涼感のあるサウンドとリズミカルなメロディに、初恋の甘い瞬間を込めており、参加者たちのフレッシュな魅力を存分に楽しめるステージとなりそうだ。

さらに今回の新曲は、本日（11日）18時に韓国の音源サイトで配信開始される。ステージでの話題性に加え、ストリーミング評価が最終生存競争にどのような影響を及ぼすのか注目される。

なお、ファイナルに進む最後の関門に挑む参加者たちのステージは、本日（11日）21時20分より日本では「Mnet Japan」と「ABEMA」で放送される『BOYS II PLANET』第9話で確認できる。

■【注目】スタッフの腕に噛みつく人まで…『ボイプラ2』ファンによる“迷惑行為”

■【写真】日本人参加者、オーディション番組から放送前に降板

■また操作疑惑!? 『ボイプラ2』脱落者の扱いに“『プデュ』被害者”が怒りの声