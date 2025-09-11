自身の「死亡説」に愕然…9歳年下恋人と結婚に踏み切れない理由を涙ながらに語った韓国女優（49） | RBB TODAY

死亡説まで流れた女優イ・ウィジョンが、闘病後の後遺症と近況を語った。

イ・ウィジョンは9月10日に放送されたMBN番組『命を守る人たち 名サス』（原題）に出演し、「4年半の間、30分も眠れなかった。シチュエーションコメディ『男3人女3人』（1996～1999）を降板したのも、ただ眠りたかったからだ」と当時の苦しさを振り返った。

彼女は「19年前、顔を洗っていたら手が横に流れるように動いた。頭が割れるような頭痛もあり、医師に大病院へ行くよう勧められた。その後の記憶はない。それが最初の警告で、そこから15年間にわたって闘病生活を送った」と明かした。

最もつらかった瞬間は、自身の「死亡説」を目にした時だったという。

（画像＝MBN）イ・ウィジョン

「『イ・ウィジョン、ついに死亡』という記事を自分で見た。父に電話し『私、死んだの？』と聞いたら、驚いて電話を切られてしまった」と当時の衝撃を語った。さらに「脳腫瘍は5年後に後遺症が出ると言われるが、どう現れるかは予測できない。私は股関節壊死で現れたからまだ良かった。肝臓や胃が壊死していたら生きられなかったはずだ。こう話していると胸が痛む」と涙をにじませた。

1975年12月8日生まれ、現在49歳のイ・ウィジョンは2006年に脳腫瘍と診断され、15年の闘病を経て完治判定を受けている。

しかし最近出演した番組では「胆のうは機能しなくなり切除した。喉もステロイド剤を多く投与した影響で筋肉が伸び、気道を塞ぐ恐れがあると言われ、扁桃腺手術の際に一緒に摘出した」と告白し、視聴者を驚かせた。

さらに、9歳年下の恋人チャン・スホ氏の存在を公表。6年間交際中であることを明かした。結婚を先送りしている理由については「子どものことが心に引っかかっている。妊娠すれば体重が20㎏増え、股関節が耐えられない。病院からも妊娠は控えた方がいいと言われた。病気を子どもに遺したくないし、その苦しみを背負わせたくない」と涙を流した。

