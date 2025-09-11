少女時代・ユナ、『暴君のシェフ』で注目の中…“アイドル出身女優”への偏見に言及「私がもっと頑張ればいい」 | RBB TODAY

少女時代のユナが、“アイドル出身女優”に対する先入観について率直な本音を打ち明けた。

9月10日に放送されたtvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に、現在放送中のドラマ『暴君のシェフ』で主演を務めているユナが出演し、多彩なトークを繰り広げた。

『暴君のシェフ』で大きな注目を集めているユナは、「目が覚めたらまず視聴率を確認する。時間帯に合わせて起きて更新ボタンを押してチェックする」と明かした。

また「人気を実感できなかったけれど、『ユ・クイズ』出演のオファーを聞いて、ようやく実感できるきっかけになった。街で声をかけられると『ヨン・ジヨンさんですよね？』と言われたり、通りすがりに『テコンドー大変だったでしょう』と突然言われたりすると、実感する」と語った。

さらに「少女時代のメンバーたちもとても面白くて、よく見ていると言ってくれる。先日ティファニーさんの誕生日兼デビュー記念で集まったときの集合写真をSNSに載せると、多くの方が喜んでくださる」と付け加えた。

ユナは作品を初めて提案されたときについて「チャン・テユ監督とぜひご一緒したいと思った。ウェブ小説も読んで、初期段階から歩んできた感覚がある。特別な愛着がある作品」と語った。

また料理シーンについては「（料理の演技の）95％は私がやった。3か月前から料理教室に通って練習した。料理が物語の鍵になる作品なので、重要だった。料理を覚えて熟知した状態で演じなければならなかったので、記憶力テストのようだった」と裏話を明かした。

共演中の俳優イ・チェミンについては「とても礼儀正しい青年という印象です。準備期間が短かったはずなのに、すべてを完璧に備えた姿を見て『イ・ホンそのものだ』と感じた」と語った。

実はユナは少女時代のデビューよりも先にドラマ『9回裏2アウト』で女優デビューしていたことを語った。「その翌月に少女時代としてデビューした」と振り返り、当時はドラマ撮影とグループ活動を同時にこなしていたという。ユナは、「ドラマ『君は僕の運命』を撮影しながら『Gee』の活動もしていた。寝られない日も多く、MV撮影の際も居眠りしながら現場に向かった記憶がある」と語った。

続けて「当時はどちらも手を抜きたいとは思わなかった。チーム活動だから、私が疲れた状態で臨んでメンバーに迷惑をかけたくなかった。どちらにも手を抜かないようにしたかった」と話した。

“アイドル出身女優”に対する先入観に対してユナは「そういう視線はあったかもしれない。でも私は“私がもっと頑張ればいい”という思いが強かった。頑張れば良い評価をしてくださる部分もあるから」と率直に語った。

少女時代のメンバーを含め、アイドルから俳優へと転身する人が多い中、ユナは「一緒に活動してきた仲間が俳優として出会うと、親しい関係じゃなくても自然と応援するようになった。『キング・ザ・ランド』のときは“少女時代と2PMの出会いだ”と話題になって、1位も経験できた」と語った。

アイドル活動と女優業を並行することの利点について「ダンスをしてきたおかげで体を使う感覚が役立った。アクションやワイヤーアクションもコンサートで経験していたから」と明かした。

最後に自身の30代を振り返り「本当に忙しく過ごした。忙しい分思い出も多いけれど、常に次のステップを考えて働いてきたから自分自身について何も分かっていないような感覚になった。これからは自分を振り返ることも必要だと思う」と今後への思いを語った。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業もドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』をはじめ活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する大ヒットとなった。

