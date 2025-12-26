“熱愛報道ゼロ”で電撃結婚…10歳差の元K-POPアイドルと俳優、新婚の自宅を公開！「サンタが来ていった」 | RBB TODAY

ガールズグループGirl’s Day出身のパン・ミナ（32）が、俳優オン・ジュワン（42）と結婚後、初めてのクリスマスを迎えた。

12月25日、パン・ミナは自身のインスタグラムのストーリーを更新し、「うちにサンタが来て、帰っていった」というコメントとともに写真を公開した。

写真の中のパン・ミナは、プレゼントでもらったと思われる靴を手に持ち、カメラを見つめている。あまりにも多くの靴をプレゼントされたため、目だけがかろうじて見えるほどで、トナカイの角が付いたカチューシャをつけ、クリスマスらしい雰囲気を漂わせていた。

とりわけ、新婚の自宅が公開された点も注目を集めた。オン・ジュワンとともに暮らすこの家は、ホワイトトーンでまとめられたすっきりとしたデザインとポイントになるカラフルなインテリアが印象的だ。

（写真＝パン・ミナInstagram）

先立ってパン・ミナとオン・ジュワンは、11月29日にインドネシア・バリで家族だけが出席するなか結婚式を挙げ、夫婦となった。

2人の縁は2016年にドラマ『野獣の美女コンシム』での共演から始まり、その後ミュージカル『その日々』で再会してより親しくなったという。さらに昨年、パン・ミナが父親を亡くした際には、オン・ジュワンが葬儀の間ずっと寄り添い支えたというエピソードも伝えられており、深い縁を築いてきたことがうかがえる。

なお、パン・ミナは現在ミュージカル『メイビー、ハッピーエンディング』に出演中で、オン・ジュワンは今年8月に幕を下ろしたミュージカル『マホゴニー』（原題）に出演していた。

（記事提供＝OSEN）

