TXT、日本AL『Starkissed』で“少女漫画の主人公”に?!人気漫画家描き下ろしイラスト公開 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が“少女漫画”のようなイラストを公開し、注目を集めている。

9月10日、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』のCDやコンテンツに描かれたメンバーたちのイラストが、『日々蝶々』や『ゆびさきと恋々』などで知られる日本の漫画家ユニット森下suuの作画担当・なちやんによる描きおろしイラストであることを明らかにした。

8日に公開されたアルバムジャケットに本イラストの一部が写り込み、大きな話題を呼んでいた。作者が明らかになると同時に、これまで「少女漫画から飛び出してきたみたい」と言われてきたTOMORROW X TOGETHERが、実際に少女漫画の主人公になったかのようなイラストに、多くの驚きと歓喜の声が上がっている。

イラストを担当した森下suu・なちやんは、自身のSNSでイラストの全貌を公開しており、「今回の仕事を引き受けるにあたり、TOMORROW X TOGETHERのことはもちろん、彼らを愛するMOA（ファンダム名）のことを沢山考えた」とし「MOAの皆さんが彼らのどんな瞬間を大切にしていて、どんな姿を美しいと感じているのか。その想いをイラストに込められるよう心を尽くした」とコメントした。

さらに10月22日まで、TOMORROW X TOGETHERの公式LINEを友達に追加して「Starkissed1022」と送信すると、なちやんによるLINE友達限定未公開イラストが入手できる。

現在予約受付中の日本3rdアルバム『Starkissed』は、『Can't Stop』をはじめ過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に加え、『Song of the Stars』の日本語バージョンである『星の詩 [Japanese Ver.]』など人気楽曲の日本語バージョンを含む全12曲が収録される。リリースに先立ち、20日には音源配信が開始され、リリース日には来日ショーケースの開催も発表されている。

なお、森下suu（作画なちやん）のコメント全文は以下の通り。

◇

森下suuの作画を担当しております、なちやんと申します。

今回のお仕事をお引き受けするにあたりTOMORROW X TOGETHERさんのことはもちろん、彼らを愛するMOAの皆さんのことを沢山考えました。MOAの皆さんが彼らのどんな瞬間を大切にしていて、どんな姿を美しいと感じているのか。

その想いをできる限りイラストに込められるように心を尽くしました。

この絵を通じて少しでもそれが伝わったなら、とても幸せです。

