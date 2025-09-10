ILLIT、日本デビューSG『時よ止まれ』がオリコン＆Billboard JAPAN初登場2位！日本で注目度上昇中 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）が日本デビューで華々しい成果を残し、躍進を続けている。

ILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』は、9月10日発表のオリコン「週間シングルランキング」（9月15日付）とBillboard JAPAN「Top Singles Sales」（集計期間：2025年9月1日～9月7日）で初登場2位にランクインした。

両チャートで、前作の韓国3rd Mini Album『bomb』を超える初動販売枚数を記録し、K-POP第5世代の先陣を切るILLITの人気上昇を改めて証明した。

Japan 1st Single『時よ止まれ』はリリース以降、「オリコンデイリーシングルランキング」、iTunes「POPトップアルバム」「K-POPトップアルバム」、mora「洋楽デイリーアルバムランキング」など各種チャートでも上位にランクインした。

タイトル曲『時よ止まれ』は、AWA「リアルタイム急上昇」で3日連続1位を獲得。さらにmora「洋楽デイリーシングルランキング」、レコチョク「K-POP/ワールド・ミュージックランキング」でも1位を記録し、各チャートを席巻した。夏の終わりの青春を描いた同曲のミュージックビデオはYouTubeミュージックビデオトレンディングワールドワイドで5位にランクインするなど注目を集め、今回週間チャートでも大きな成果を残した。

また、9月1日の日本デビュー以降、ILLITは大型イベントや音楽番組に多数出演し話題を集めている。1日にはTBS『CDTVライブ！ライブ！』で『時よ止まれ』をテレビ初披露し、9日に出演したNHK系『うたコン』ではアレンジバージョンを披露して特別感を加えた。

6日に出演した「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」では、会場に集まった約2万人の観客とオンライン生中継の視聴者約500万人が見守るなか、洗練されたステージを披露した。

さらに9日に出演したTBS系の朝番組『ラヴィット！』では、MOKAとWONHEEが多彩なバラエティ力を発揮したほか、収録曲『Topping』『Almond Chocolate』を披露し、話題性を高めた。

Japan 1st Single『時よ止まれ』は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が込められた作品だ。タイトル曲『時よ止まれ』は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの曲であり、「理想の自分に変身したい」という気持ちや「友だちと一緒なら私たち最強」という想いをまっすぐに映し出している。

同楽曲は、『魔性の女A』で海外でもバイラルヒットを記録した新世代クリエイター・紫 今（Mulasaki Ima）が作詞を手がけた。冒頭の「ねえ、夏の終わりのとある御噺〈おはなし〉をしよう」というフレーズが印象的で、キャッチーで爽快なメロディと詩的でどこか懐かしい日本語の歌詞が重なり、ILLITの透明感あるボーカルをさらに引き立てている。

ILLITは今後も積極的な日本活動を続ける。9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演する予定で、日本での活動にさらなる追い風を吹かせる見込みだ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

