aespa、新曲『Rich Man』で世界を席巻！米人気番組出演＆英『タイムズ』絶賛「無敵の存在」 | RBB TODAY

新アルバム『Rich Man』でカムバックしたaespaが本格的なグローバル活動に乗り出す。

9月12日（現地時間）、aespaはアメリカを代表する朝のテレビ番組『グッド・モーニング・アメリカ』（ABC）に出演し、その後アメリカの人気トーク番組『ジェニファー・ハドソン・ショー』（Fox）の収録に参加する。

aespaは、2022年・2023年に続いて3度目となる『グッド・モーニング・アメリカ』への出演に加え、エミー賞・グラミー賞・アカデミー賞・トニー賞を制覇した世界的アーティスト、ジェニファー・ハドソンが司会を務める『ジェニファー・ハドソン・ショー』にも出演し、新曲『Rich Man』のステージとトークを披露する予定だ。

9月5日にリリースされた『Rich Man』は、予約注文だけで111万枚を突破し“7作連続ミリオンセラー”を達成した。さらに世界14地域のiTunes「トップアルバム」で1位、中国QQミュージックの総合およびEPデジタルアルバム販売チャートで1位を記録し「プラチナ」認定（販売額100万元超）を獲得したほか、韓国・中国・日本を含む各国の主要チャートを席巻している。

また、イギリスの有力紙『タイムズ（The Times）』は今回のアルバムについて「4人のメンバー全員が揺るぎない自信を持って楽曲を消化し、トップクラスの作曲チームが次々に新しいフックを生み出した。収録曲『Drift』の洗練されたHIPHOPトラックに響く口笛の音や、収録曲『Bubble』のおもちゃの操作フレーズをコーラスに取り入れたユニークかつ天才的なアイデアに至るまで、多彩な魅力が詰まっている」と紹介し「『To the Girls』と『Rich Man』にはハイパーポップの要素も見られるが、aespaにはそうしたジャンル的な仕掛けすら必要ない。すでに無敵の存在だ」とレビューし、K-POPアルバムレビュー史上最高となる3点を付与した。

なお、aespaは10月4日・5日の福岡公演を皮切りに、東京（10月11日・12日、11月8日・9日）、愛知（10月18日・19日）、バンコク（11月15日・16日）、大阪（11月26日・27日）でアリーナツアーを開催する。

