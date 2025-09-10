『コーヒープリンス』女優と“熱愛”が噂された歌手、謎に包まれた結婚相手に言及「交際期間が…」 | RBB TODAY

去る9月5日に結婚した歌手キム・ジョングクが妻の正体に対する噂と疑惑に言及した。

来る9月11日、韓国で放送されるKBS2『クイズバラエティ～屋根部屋の問題児たち』（以下、『屋根部屋の問題児たち』）は、この7年間、世のなかのすべての雑学を頭に入れた問題児たちが再び集まって奇想天外な問題を巡って繰り広げる“ドーパミン爆発クイズ戦争”だ。

今週の放送では、現代を代表する愛妻家、俳優パク・ヨンギュが屋根部屋のゲストとして訪れる。パク・ヨンギュは結婚したてのキム・ジョングクに対して、自分の経験談をもとに率直な結婚生活の助言を伝え、共感を誘った。

パク・ヨンギュは49歳のキム・ジョングクに「これが初婚なの？君の年で自分は2度目の結婚をした」と率直に過去を明らかにし、屋上部屋を笑いに包んだ。

続けて、パク・ヨンギュは「妻にすべてをあげて。金庫の鍵も、暗証番号も全部渡して」と愛妻家の姿を見せ、キム・ジョングクを戸惑わせた。

コメディエンヌのキム・スクが「先輩もすべて渡しましたか？」と尋ねると、パク・ヨンギュは「いや」と急いで話題を変え、キム・ジョングクを爆笑させる。

また、この日キム・ジョングクは新婦をめぐって飛び交う噂について釈明した。キム・ジョングクは、「ジムに勤務しているわけでも、20歳差でもない」として、「交際期間が長くないため、噂にならなかった」と目撃談がない理由を付け加えた。

これに対し、キム・スクは「隠しまくって人形と結婚するのかと思った」とストレートに話し、再び笑いを誘った。

なお、『屋根部屋の問題児たち』は毎週木曜日20時30分に韓国で放送中だ。

