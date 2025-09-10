TWS、日本で快進撃！日本デビューSG『はじめまして』が25万枚突破　レコード協会「プラチナ」認定獲得 | RBB TODAY

TWSが日本で快進撃を続けている。

9月10日、日本レコード協会によると、TWSの日本デビューシングル『はじめまして』が8月時点で累積販売量25万枚を突破し、ゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得した。

日本レコード協会は毎月、累積出荷枚数に応じて「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブルプラチナ」（50万枚）などに区分して認定を行っている。

TWSが「プラチナ」認定を受けたのは今回が初めて。昨年リリースした1stシングル『Last Bell』と3rdミニアルバム『TRY WITH US』はそれぞれ「ゴールド」認定を獲得しており、彼らは作品をリリースするたびに急成長を遂げ、自らの記録を更新しながら日本で“最も注目されるK-POP期待の星”として地位を固めてきた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）TWS

7月に日本で正式デビューしたTWSは、大きな注目を集めながら順調な第一歩を踏み出した。『はじめまして』は発売初週、オリコンとビルボードジャパンの主要チャートで1位を独占し、計4冠を達成した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは、TWSの日本デビューに合わせてポップアップ、カフェ、商業施設、カラオケなどで大規模プロモーションを展開し、全面的にサポートした。

日本でのチケットパワーも際立っている。デビューと同時に行われた初ツアー「2025 TWS TOUR ‘24/7：WITH：US’ IN JAPAN」では約5万人の観客を動員。多くの都市でチケットは早々に完売し、視界が一部制限される追加席まで開放されるほどの人気を証明した。

TWSは9月15日、日本最大級の音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のステージにも出演する予定だ。さらに10月には新アルバムをリリースし、その勢いをさらに加速させる。

日本デビュー活動を成功裏に終えた彼らが、次にどんな音楽でファンを魅了するのか期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

