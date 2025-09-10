2PM・ウヨン、幅広い音楽で名盤誕生の予感！新AL『I’m into』ハイライトメドレー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのメンバー、ウヨンが5曲それぞれの個性が際立つ新しいソロミニアルバムのハイライトメドレーを公開した。

来る9月15日、ウヨンは3rdソロミニアルバム『I'm into』をリリースする。

これを控え、9月10日、公式SNSに新アルバムに収録された計5曲の音源の一部を事前に聴くことができるハイライトメドレー動画を公開し、カムバックへの期待感を高めた。

動画は、タイトル曲『Think Too Much（Feat. DAMINI）』『Carpet』『沼』（原題）『Reality』『ホームカンス』（原題）まで、新アルバムの全曲のハイライト区間を異彩な演出で披露した。

（写真＝JYPエンターテインメント）ウヨン

ウヨンはピアノを自身で演奏し歌いながら甘美な声を聴かせたかと思えば、パワフルなパフォーマンスで“生まれながらのダンサー”の面を表した。また、華やかなDJに合わせてグルーヴに乗ってリズム感を表現し、本を読んでコーヒーを飲む場面では余裕のある雰囲気を醸し出し、楽曲の魅力を生かした。

『I'm into』には、温かい雰囲気、ファンキーなエネルギー、洗練されたメロディーなど、ウヨンの幅広い音楽を確認できる楽曲がたっぷり盛り込まれた。ウヨンは全曲のクレジットに名を連ね、もう1つの名盤の誕生を予感させる。

なお、ウヨンの3rdソロミニアルバム『I'm into』とタイトル曲『Think Too Much（Feat. DAMINI）』は9月15日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

