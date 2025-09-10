12kg減量に成功！宇宙少女・ダヨン、ソロデビューへの想いを語る「失敗も成功もすべて自分の責任」 | RBB TODAY

宇宙少女（WJSN）のダヨンが、素直でユーモラスなトークを繰り広げ、ソロデビューへの期待を高めた。

ダヨンは最近、MAMAMOO・ムンビョルのYouTubeチャンネル「moonbyul2da」に出演し、ソロデビュー準備の裏側や近況を語った。

登場したダヨンを見て、ムンビョルが「すごくホットになったね。かなり痩せたんじゃない？」と驚くと、ダヨンは「そうなんです。12kgくらい落としました。運動・食事・自己管理の3点セットを全部やりました」と明かし、注目を集めた。また、ダヨンはソロデビューについて「本当に緊張しています。一人でやるので、うまくいかなくても自分のせい、うまくいっても自分のせいだと思うと責任の重さを感じます」と率直に心境を伝えた。

（画像＝YouTubeチャンネル「moonbyul2da」）左からムンビョル、ダヨン

ソロデビューの準備についてダヨンは「3年前から準備してきました。今回の楽曲はずっとやりたかった音楽で、本当に好きなジャンルです。最初の2年はチャンスを逃さないよう自分を磨く時間に、直近の1年はすべてを注ぎ込みました」と語り、努力の過程を明かした。

さらに、今回のアルバムには3曲が収録されていると伝え「本当は30曲くらい入れたかったけれど、たくさんの方の意見を聞いて厳選した3曲です」とコメントし、新曲への期待感を高めた。ダヨンは、タイトル曲『body』について「最初に聴いた瞬間、自分が歌う姿やステージがすぐに思い浮かびました」と語り、楽曲への愛情を示した。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）ダヨン

続いてダヨンは、番組内のオープンチャットコーナーでファンと直接交流し、様々な話を交わした。運動の継続方法やオフの日の自己管理、ソロ活動後のツアーやファンミーティングの計画などについて率直に答えた。また、最近SNSの投稿がすべて消えたことを惜しむ声には「削除したのではなく保存しただけです。新しいアルバムに集中してほしい気持ちでした」と説明した。

ムンビョルと共にに好物のキャロットケーキと抹茶ラテを楽しみながらダヨンはユニークな“アメリカのZ世代風”食レポを披露し、チャーミングな魅力を発揮した。星座占いで「困難があれば周囲に助けを求めよ」との結果が出ると、「新曲チャレンジを誰かにお願いしたいと思っていたけれど、ムンビョルさんに頼めばいいんですね」とセンスのあるコメントで会場を和ませた。

最後にダヨンは「今日は夢のようでした。ずっと憧れてきた先輩の番組に出演でき、親しくなれて光栄です」と感謝を伝えた。

なお、9月9日に初のソロデジタルシングル『gonna love me, right?』をリリースしたダヨンは、タイトル曲『body』で本格的なソロ活動に乗り出す。

（記事提供＝OSEN）

