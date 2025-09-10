GOT7・ヨンジェ、タイのマットレスブランドのアジアアンバサダーに抜擢！柔らかな魅力に注目 | RBB TODAY

ボーイズグループGOT7のメンバー、ヨンジェがタイのマットレスブランドのアジアアンバサダーに抜擢され、海外での影響力を証明した。

本日（9月10日）、所属事務所＆,butカンパニーは「（同事務所）所属歌手のヨンジェがタイのマットレスブランド『LUNIO』のプレミアムマットレス『LUNIO GEN 4』の公式モデル、そしてアジアアンバサダーとして合流した。ヨンジェはブランドの認知度とイメージをアジア全域で高めるのに寄与する予定だ」と明らかにした。

公開された写真のなかのヨンジェの姿は、温かくて柔らかい雰囲気のなか、まるで雲の上にいるかのように平穏な姿を演出しており、自然なポーズとさらに奥行きのある目つきで世界中のファンの注目を集めている。

（写真＝「LUNIO」）ヨンジェ

（写真＝「LUNIO」）ヨンジェ

今回のアジアアンバサダーの抜擢は、ヨンジェがアジアで圧倒的な人気を博しているK-POPアーティストとしてアジアツアーを予定しているため、アジア地域での高い認知度とポジティブなイメージが決定打になったという。

アジアアンバサダーとして合流したヨンジェは、今後さまざまなプロモーションやキャンペーンに参加し、グローバルK-POPアーティストらしい影響力でブランドの価値を率先して知らせる予定だ。

なお、ヨンジェは来る9月20～21日の韓国・ソウル公演を皮切りに、10月3日に香港、18日に台湾・台北、25～26日にタイ・バンコクでアジアツアー「2025 YOUNGJAE ASIA TOUR［Fermata］」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ヨンジェ、東京で『晩餐歌』カバー

■【写真】ヨンジェ、センス溢れる着こなしで輝きを見せる

■【写真】GOT7メンバー、「遊ぶより結婚したい」と赤裸々告白