ZEROBASEONE、新曲『ICONIK』で音楽番組1位に輝く！「ZEROSEのおかげ」 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、カムバックと同時に音楽番組で1位に輝いた。

ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』が、9月9日午後に放送された音楽番組「THE SHOW」（SBS funE）で、1位にあたる「THE SHOW CHOICE」を受賞した。

受賞後、メンバーたちは「まずZEROSE（ファンダム名）の皆さんに感謝します。『NEVER SAY NEVER』の活動を始めてから初の1位ですが、すべてファンの皆さんのおかげです。いつも多くの愛を送ってくれてありがとう。これからも一生懸命努力するZEROBASEONEになります」と感想を語った。

（写真＝SBS funE「THE SHOW」）ZEROBASEONE

この日のステージでZEROBASEONEは、無限の宇宙を駆け抜ける9人のレーサーに扮し、強烈でパワフルなダンスを披露した。『ICONIK』は、ニューディスコサウンドをベースにしたポップトラックで、洗練されたグルーヴとタイトなリズムに9人の歌声が調和し、エネルギーの頂点に到達する。重力を超えて月に届くという歌詞のように、さらなる高みを目指す彼らの決意をダイナミックなパフォーマンスで表現した。

（写真＝OSEN）ZEROBASEONE

『NEVER SAY NEVER』は、リリースから1週間で151万枚以上を売り上げ“6作連続ミリオンセラー”を達成。K-POP史に新たな記録を刻んだ。さらにZEROBASEONEは、ハントチャート基準でアルバム累計販売枚数900万枚を突破した第5世代初のK-POPグループとなり、この2年間で最速の900万枚達成グループという快挙も成し遂げた。

またZEROBASEONEは、韓国国内外の主要チャートを席巻し“グローバルトップティア”の存在感を証明した。現在『ICONIK』のMVは再生回数5000万回を突破し、グローバルファンの爆発的な支持を集めている。デビューから今日まで成長の物語を更新し続ける彼らは、今後も音楽番組やバラエティ番組を通じてファンと積極的に交流していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

