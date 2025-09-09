“ピカチュウ”デザインの東京ばな奈が巨大クッションに！箱のサイズは通常の約4倍 | RBB TODAY

株式会社グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ピカチュウ東京ばな奈クッション」4個セットのプレゼントキャンペーンを開始した。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

同キャンペーンでは、ピカチュウをモチーフにしたキュートなクッション4個と、収納やインテリアに使える大型ボックスがセットで25名に当たる。クッションのサイズは縦43センチ×横26センチ×厚み14センチで、ほっぺをすりすりしたり膝に乗せたりして楽しめる。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

付属のビッグサイズ箱は縦45センチ×横84センチ×高さ16.5センチで、お菓子のパッケージの約4倍の大きさだ。タオルや洋服もすっぽり入る収納アイテムとして、またインテリアとしても活用できる。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

応募期間は2025年9月10日午前10時から23日午後11時59分まで。応募方法は、期間中に「東京ばな奈【公式】Xアカウント」をフォローし、該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」をつけて引用リポストするで応募できる。

「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼き上げたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ」をイメージした「ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム」がたっぷり入った商品だ。スポンジケーキの模様は6種類で、ハート模様がついた「ハート付きピカチュウ」はときどきしか出現しない特別仕様となっている。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.