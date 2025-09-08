元乃木坂46・堀未央奈、徳島すだちアンバサダーに就任！キュートな麦わら帽子姿で収穫体験も | RBB TODAY

元乃木坂46で現在俳優・モデルとして活動する堀未央奈が「徳島すだちアンバサダー」に就任した。8日、徳島県庁で徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会から委嘱状を受け取り、村上耕司副知事との面会や収穫作業も体験した。

堀未央奈は以前からメディア出演時にすだち好きを公言しており、冷凍庫に50個ほどストックし、週3回はすだちを使った料理を食べていることを明かしていた。この想いが徳島県に届き、JA全農とくしまが事務局を務める協議会が新設した特別職として活動することになった。

堀未央奈は「すだちはいろいろな料理や飲み物に合う万能なかんきつで、おすすめの食べ方はスライスしたすだちをのせる『すだちそば』。日本だけでなく世界にすだちの魅力を発信します」とコメントしている。