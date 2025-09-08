BLACKPINK・リサ、日本で披露した“超レアミニバッグ”に注目！価格はなんと4000万円越え?! | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが持っていたバッグが話題となっている。

リサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「眠れない夜」というコメントとともに、日本旅行中に撮影した複数の写真を公開した。

公開された写真には、日本で休暇を楽しむリサの姿が収められている。なかでも車内で撮影された一枚が注目を集めた。カットアウトドレスをまとったリサは、高級ブランド「HERMÈS（エルメス）」のバーキンバッグを手に笑みを浮かべている。

リサが持っていたバッグは「2021 フォーブル バーキン ナイトブルー」の限定モデルで、超レアなアイテム。最高で30万ドル（約4400万円）に達するとされ、ワールドスターならではの格の違いを証明した。

（写真＝リサInstagram）

なおリサは、9月7日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのUBSアリーナで開催された「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワード（VMA）」で「Best K-POP」部門を受賞した。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

