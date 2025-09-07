秋山成勲の娘サラン（13）、韓国で母SHIHOと“モデルオーラ”放つ！ファッションウィークに参加【PHOTO】 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIHO（矢野志保）の娘チュ・サランが、急成長した近況で関心を集めている。

去る9月6日、チュ・サランはソウル中区東大門（トンデムン）デザインプラザで開催された「2026 S/Sソウルファッションウィーク」フォトウォールイベントに登場した。

ランウェイでは、母SHIHOと一緒にフォトウォールに立ち、モデルとしての可能性を示した。

この日、チュ・サランは白いレースが印象的なワンピースを着て登場した。ハーフアップのヘアスタイルとレース装飾のワンピースで、清純ながらも愛らしい魅力を披露した。彼女は明るく微笑みながら幼い頃の姿を彷彿とさせた。

（写真提供＝OSEN）1枚目：左からチュ・サラン、SHIHO

173センチの高い身長を見せた彼女は、頬ハートや指ハートなどのポーズを取りながら、熟練した姿でフォトウォールイベントに臨んだ。

特に、チュ・サランは母SHIHOと並んでフォトウォールに登場し、視線を釘付けにした。チュ・サランはハイヒールを履き、母親よりも高い背で急成長した姿を見せた。小さな顔と長い手足は母親にそっくりだった。モデルを夢見る彼女は、母親のそばでも存在感を放った。

（写真提供＝OSEN）チュ・サラン

なお、チュ・サランは2013年、KBS 2TVの育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、大人気を博した。

その後、彼女は時々バラエティ番組に登場して成長している近況を伝えている。最近、ENA『私の子供の私生活』（原題）でがらりと変わった姿を公開した。

（記事提供＝OSEN）

