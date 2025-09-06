「日本に来てたの？」IZ*ONE出身イ・チェヨン＆女優キム・ソヒョン、USJ満喫SHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

IZ*ONE出身の歌手イ・チェヨンと女優キム・ソヒョンが、USJを満喫した。

イ・チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、“親友”として知られるキム・ソヒョンとともにUSJを訪れた様子が収められている。イ・チェヨンとキム・ソヒョンはショッピングや食事、パーク内を楽しむ仲睦まじい姿を披露し、見る者を微笑ませた。

この投稿を見たファンからは「日本に来てたの？」「可愛い2人」「新婚旅行かと思った」「会いたかった」といったコメントが寄せられている。

（写真＝イ・チェヨンInstagram）イ・チェヨン（左）とキム・ソヒョン

なお、イ・チェヨンは今年4月にドラマ『Let’s Dance』で女優デビューを果たし、音楽活動はもちろん、YouTubeコンテンツなどでも活発な活動を続けている。

◇イ・チェヨン プロフィール

2000年1月11日生まれ。イ・チェヨンは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディションプログラム『PRODUCE 48』で最終順位12位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。グループ内でもダンスが上手いことで知られ、K-POPガールズグループの中でも指折りの実力。2021年4月にIZ*ONE解散後、2022年10月に1stミニアルバム『HUSH RUSH』でソロデビューした。ガールズグループITZYのチェリョンが実の妹で、K-POP界を代表するアイドル姉妹として知られている。

◇キム・ソヒョン プロフィール

1999年6月4日生まれ。6歳の頃から子役として数多くのドラマに出演し、2008年のドラマ『伝説の故郷』で正式デビューした。2012年、ドラマ『太陽を抱く月』の出演で知名度を上げ、キム・ユジョン、キム・セロンとともに韓国芸能界の「3大子役」と呼ばれた。『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』にコン・ユの妹役（前世）で出演。アニメ映画『君の名は。』の韓国語吹き替え版ではヒロイン・宮水三葉役の声を担当している。

