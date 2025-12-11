Kep1er・チェヒョン、繊細な歌声が際立つソロ曲リリースへ！メインボーカルの実力を証明 | RBB TODAY

ガールズグループKep1erのチェヒョンが、デビュー後初のソロ曲をリリースする。

Kep1erのメインボーカルを務めるチェヒョンが歌うソロ曲で、コンテンツIPビジネス総合ソリューション企業のContents XとDreamus Companyが共同制作したプロジェクトシングル『あなたは私を忘れられない』（原題）が、本日（12月11日）午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

（写真＝Contents X、Dreamus Company）チェヒョン

本楽曲は、バンドサウンドをベースにした別れの曲で、もう手の届かない瞬間の懐かしさや切なさなどの複雑な感情をチェヒョンならではの繊細な歌声で表現し、深い余韻を残す一曲に仕上がっている。

チェヒョンはKep1erのメインボーカルとしての確かな歌唱力に加え、優れたビジュアルとパフォーマンス力も備えた“オールラウンダー”で、グローバルファンから大きな注目を集めている。

Contents XとDreamus Companyは2023年から共同音源プロジェクトを展開しており、Noel、2BiCのJiHwan、イ・デフィ、Grizzly、そしてチェヒョンまで、個性豊かなアーティストが次々と参加し、高い完成度を誇っている。

（記事提供＝OSEN）

