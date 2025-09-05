TREASURE、新AL『LOVE PULSE』ジャケット撮影の裏側大公開！完璧ビジュアルで話題沸騰 | RBB TODAY

TREASUREが、圧倒的なビジュアルとメンバー同士の息の合った姿が際立つ3rdミニアルバム『LOVE PULSE』ジャケット撮影現場をファンに公開した。

所属事務所YGエンターテインメントは9月4日、公式ユーチューブに3rdミニアルバム『LOVE PULSE』の制作裏側を収めた新コンテンツの第1弾をサプライズ公開した。

TREASUREはこれに先立ち、メタル・スポーティ・ストリート・ロックシックの4つのコンセプトを盛り込んだティザーイメージを公開し、大きな反響を呼んでいた。これは、ファンへの特別な愛情を胸に2日間情熱を燃やし続けたTREASUREの努力によって完成した。愛用のギターを小道具として持参したジフンをはじめ、メンバーたちは撮影直前までトレーニングを続けるなど、それぞれの方法で全力を尽くした。

（画像＝YGエンターテインメント）

2日間に及ぶ撮影だったが、TREASUREは特有の明るいエネルギーで互いを励まし合った。ジュンギュはフリースタイルラップバトルで現場を笑いに包み込み、他のメンバーも撮影の合間を縫って自らコンセプトを紹介し、ファンへのサービス精神を発揮した。

（画像＝YGエンターテインメント）

最後のカットを終えたTREASUREは、ファンとの再会を前に期待感を隠せなかった。「4つのコンセプトすべてをファンの皆さんに喜んでもらえると思うので、とても楽しみです。TREASURE MAKER（ファンダム名）のために一生懸命準備したので、たくさんの応援をお願いします」と呼びかけた。

TREASUREは9月1日、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリースした。タイトル曲『PARADISE』は、ファンキーなリズムに爽やかな歌声と力強いラップがクセになる楽曲で、公開直後から好評を得ている。実際、リリースと同時に16地域のiTunesアルバムチャートで1位を獲得し、ワールドワイドアルバムチャートでも上位にランクインした。

音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）で成功的なカムバックを果たした彼らは、9月6日に「ショー！K-POPの中心」（MBC）、7日に「人気歌謡」（SBS）に出演する。また、10月10日～12日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、日本やアジア各地を巡るワールドツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

