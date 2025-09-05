Stray Kids、10月にワールドツアー「dominATE」アンコール公演開催！韓国で初のスタジアム公演決定 | RBB TODAY

Stray Kidsが10月、韓国国内のスタジアムに初めて立ち、史上最大級のワールドツアーを華やかに締めくくる。

所属事務所JYPエンターテインメントは9月5日午後、公式SNSを通じて「Stray Kids World Tour 'dominATE'」のアンコール公演開催を知らせるポスターをサプライズ公開した。

ポスターによると、Stray Kidsは10月18日・19日の2日間、仁川（インチョン）アシアド主競技場で「Stray Kids World Tour 'dominATE : celebrATE'」を開催し、ツアーの大長征に幕を下ろす。

（画像JYPエンターテインメント）

公開されたポスターは、中央を横切る赤い書体が強烈なエネルギーを放ち、“K-POPチャンピオン”として確固たる地位を築いたStray Kidsの存在感と重みを印象づけている。8人8様の表情とポーズを見せるメンバーをダイナミックに配置し、公演の躍動感を視覚化。HIPHOP調のイラストでグループのアイデンティティを表現している。

今回の公演名は、2024年7月に発売されたミニアルバム『ATE』と、「記念する」「祝う」という意味の英単語「celebrate」を組み合わせて完成したもの。世界34地域で計54公演を成功させ、凱旋帰国したStray Kidsが、それを自ら祝う盛大な場を設け、青空を屋根に見立てたスタジアムを歓喜の声でいっぱいにする。

特に今回のアンコール公演で、Stray Kidsは韓国内のスタジアム初入場という記録を打ち立てる。2022年9月には「Stray Kids 2nd World Tour 'MANIAC' Seoul Special (UNVEIL 11)」でKSPO DOME、2023年10月には「Stray Kids '5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special (UNVEIL 13)」で高尺（コチョク）スカイドームに立ち、着実に公演規模を拡大してきたStray Kidsが、デビュー7周年を迎える2025年、ついに韓国のスタジアムで記念碑的なステージを披露する。

Stray Kidsは約11カ月にわたり展開した自己最大規模のワールドツアー「dominATE」で世界を駆け巡り、“グローバルスタジアムアーティスト”としての名声を轟かせた。全34公演会場のうち27会場がスタジアムで、その中の13カ所では各種“初”や“最高”の記録を打ち立てる快挙を成し遂げた。

さらに、その歩みを記念し、ファンへの感謝を込めて発表した4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』で、米ビルボード200に7作連続で1位にチャートインするという新たな歴史も築いた。Stray Kidsは数々の成果を“celebrATE（祝う）”とともに、ファンダム「STAY」を招き、皆で楽しむ祝祭の場を作り上げる。

なお、Stray Kidsのワールドツアー「dominATE」アンコール公演「dominATE : celebrATE」に関する詳細は、後日公式SNSで発表される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

