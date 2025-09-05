カムバック控えるizna、デビュー後初のファンコン日本公演を12月に2days開催！ポスター公開で期待感UP | RBB TODAY

iznaがデビュー後初となるファンコンサートのタイトルを公開した。

9月5日、公式SNSに公開されたファンコンサートポスターによると、iznaは11月8日・9日の2日間、ソウル・漢南（ハンナム）洞ブルースクエアSOLトラベルホールで韓国ファンコンサートを開催。さらに12月9日・10日には千葉・幕張イベントホールで日本ファンコンサート「Not Just Pretty」を行う。

公開されたポスターには、ラブリーでありながらも隠された魅力を秘めた空間に足を踏み入れる瞬間が描かれている。

（画像＝WAKEONE）

「Not Just Pretty」は、9月30日にリリースされるiznaの2ndミニアルバムと同じタイトルであり、アルバムの世界観を体感できるステージや多彩なコーナーが用意される予定だ。iznaはファンへの愛をたっぷり込めた構成で、忘れられない時間を届ける計画だ。

またiznaは、韓国と日本でデビュー後初のファンコンサート開催を発表すると同時に、日本公式ファンクラブの発足も告知。さらに最近、初の公式ペンライトを発売したことから、今回のファンコンサートではiznaとファン「naya」が一つになる圧巻のステージが期待されている。

なお、iznaは9月3日に2ndミニアルバム『Not Just Pretty』のリリースをサプライズ発表し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

