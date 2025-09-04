「帰る家が無くなってしまいました...」不倫騒動のいけちゃん、意味深投稿 | RBB TODAY

「頭おかしいのか？」箕輪厚介氏、週刊ポストに怒り→謝罪「同種です」 | RBB TODAY
箕輪厚介氏は不倫スクープや謝罪を経て家族と和解したが、ファンや関係者に混乱と失望をもたらしている。
不倫報道のいけちゃん、週刊誌からの"直撃連絡"の瞬間を回想「こんな呆気なく人生終わるんだ」
いけちゃんは不倫報道直撃連絡を受けた際、人生終わったと感じ、絶食や精神的苦痛を経験し精神科通院したことを明かした。
3日、インフルエンサーのいけちゃんが自身のXを更新し、意味深な投稿を行った。
いけちゃんは1997年生まれの27歳。2019年9月にYouTubeを開設し、「ぼっち系YouTuber」というコンセプトで人気を博してきた。しかし7月26日に光文社が運営するウェブサイト『SmartFLASH』が幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏との不倫を報じ、いけちゃんは謝罪。以降、約1ヶ月にわたり動画投稿を休止していたが、8月23日から活動を再開していた。
この日いけちゃんは、歩道で撮影された自身の写真とともに「帰る家が無くなってしまいました...」と意味深なコメントを投稿。さらに「オススメの東北の旅先、教えてください しばらく車でその辺を彷徨います」と呼びかけた。
この投稿に対し、ファンからは「恐山はいかがですか？」「宮城県丸森町へ！」「青荷温泉はどうでしょうか？」など東北の旅先情報が寄せられたほか、「帰る家が無くなったって大丈夫かな…」「お疲れ様です。。。」「たいへんだ」など、いけちゃんを心配する声も集まっている。