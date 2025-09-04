「帰る家が無くなってしまいました...」不倫騒動のいけちゃん、意味深投稿 | RBB TODAY

3日、インフルエンサーのいけちゃんが自身のXを更新し、意味深な投稿を行った。

いけちゃんは1997年生まれの27歳。2019年9月にYouTubeを開設し、「ぼっち系YouTuber」というコンセプトで人気を博してきた。しかし7月26日に光文社が運営するウェブサイト『SmartFLASH』が幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏との不倫を報じ、いけちゃんは謝罪。以降、約1ヶ月にわたり動画投稿を休止していたが、8月23日から活動を再開していた。

この日いけちゃんは、歩道で撮影された自身の写真とともに「帰る家が無くなってしまいました...」と意味深なコメントを投稿。さらに「オススメの東北の旅先、教えてください しばらく車でその辺を彷徨います」と呼びかけた。

この投稿に対し、ファンからは「恐山はいかがですか？」「宮城県丸森町へ！」「青荷温泉はどうでしょうか？」など東北の旅先情報が寄せられたほか、「帰る家が無くなったって大丈夫かな…」「お疲れ様です。。。」「たいへんだ」など、いけちゃんを心配する声も集まっている。

※いけちゃんの意味深投稿（いけちゃん公式Xより）