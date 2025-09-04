兵役中のASTRO・チャウヌ、軍服姿で見せた“デレ顔”に胸キュン…愛犬との再会SHOTが話題！ | RBB TODAY

兵役中のASTRO・チャウヌが、陸軍訓練所の修了式後に愛犬ドンドンイと感動的に再会する姿が公開された。

7月28日に訓練所へ入所したチャウヌは、9月2日の修了式で訓練兵代表に選ばれるなど、堂々とした軍人の姿を見せて話題を集めた。

修了式後、所属事務所の関係者がSNSに公開した写真には、軍服を着て爽やかなビジュアルを誇るチャウヌが、愛犬ドンドンイを温かく抱きしめる姿が収められている。

写真のチャウヌは軍服姿のまま明るく純真な笑顔を浮かべ、ドンドンイを抱きしめながら変わらぬ“顔天才”ぶりを発揮。短く刈り上げた髪とカリスマあふれる軍人の姿の中にも、ドンドンイを抱いた瞬間には無防備なほど優しい一面が際立っていた。

（写真＝オンラインコミュニティ）チャウヌとドンドンイ

愛犬の「ドンドンイ」という名前は、チャウヌの本名イ・ドンミンと弟イ・ドンフィの名前に含まれる「ドン」の字を取って名付けられたもので、ファンの間ではチャウヌの“妹”のような存在とも呼ばれている。

なお、基礎軍事訓練を終えたチャウヌは今後、陸軍軍楽隊で服務を続ける予定で、除隊予定日は2027年1月27日だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

