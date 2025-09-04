Dok2、リリックで“出版物名誉毀損”告訴される「言いたいことを吐き出すラッパーが罪なのか」 | RBB TODAY

韓国ラッパーのDok2が名誉毀損の疑いで告訴されたと自ら明らかにした。

Dok2は9月4日、自身のSNSを更新。「俺は今もアメリカにいるのに、韓国の兄の家に警察が出版物名誉毀損で俺を捕まえに来たという。明日調査を受けなければ逮捕するって言われた」と切り出した。

続けて「出版物名誉毀損ということは、俺のラップの歌詞を聞いて誰かが告発したということだ。俺のラップを聞いて俺を訴えるなんて、どんな“立派な人”なんでしょうか？そんなに暇なんですか？リアルMCはこうやって生きている。言いたいことを吐き出すラッパーが罪なのか。リアルMCたち、手を挙げてくれ」と訴えた。

さらに「誰なのか突き止めたら、また投稿する」とも付け加えている。

（写真提供＝OSEN）Dok2

Dok2は2005年、Dynamic Duoの楽曲『サーカス』でラップ、作詞・作曲を担当してデビューし、Mnetの『SHOW ME THE MONEY』シリーズに出演して人気を集めた。しかし2022年には税金3億ウォン（約3000万円）、翌2023年には健康保険料1000万ウォン（約100万円）を滞納していた事実が報じられ、批判を受けたこともある。

