“女と寝ることに狂った”歌手との交際を暴露、韓国女性インフルエンサー（32）「奈落に落ちた人」 | RBB TODAY

女性インフルエンサーが、性犯罪スキャンダルで芸能界から姿を消した歌手との交際について言及した。

9月3日、YouTubeチャンネル「これが本当に最後」では、ウェブバラエティ番組『パジャメ・パーティ』第15回が公開された。この日の配信には、クリエイターのキム・トルトルが、かつてオルチャン（美男・美女）として注目を集めたハン・アルムソンイ（32）、ユン・アラ（33）、チェ・ウニ（34）を招いた。

「女と寝ることに狂った男」

過去、見目麗しいビジュアルで注目を集めた3人。特にハン・アルムソンイとユン・アラは、人気番組『オルチャン時代』にも出演していたことで知られる。

ユン・アラは今回、当時を振り返り、「憧れていたイケメンはパク・テジュン、パク・ジホ、そしてもう一人は“奈落に落ちた”」と笑いながら語った。

（写真＝ユン・アラInstagram）

ユン・アラが明言を避けた“奈落に落ちた”人物は、歌手のチョン・ジュニョンであると特定された。『オルチャン時代』出演者の中で大きなスキャンダルにより失墜した人物は限られていたうえ、2人は当時、ネット上で交際説が広がったこともあった。

実際、チョン・ジュニョンは『オルチャン時代』出演をきっかけに有名となり、歌手デビューを果たして芸能活動を本格化させた。しかし、複数の女性に対する性暴行や違法撮影・流布事件で実刑判決を受け、芸能界から姿を消している。事件発覚当時、共演者からは「女と寝ることに狂った人間」とまで称された。

「登竜門かも」

ハン・アルムソンイは「これ言っていいのかな？アラはあのオッパ（お兄さんの意味。ここではチョン・ジュニョンを指す）と付き合っていた」と突如暴露。スタッフが驚く中、ユン・アラは「本当に、若い頃に少しだけ交際した。まさかあんなふうになるとは思わなかった」と認め、注目を集めた。

さらにチェ・ウニも「私も、その“奈落に落ちた人”と付き合ったことがある」と爆弾発言。ユン・アラが初耳だったと驚くと、チェ・ウニは「本当に短い間、誰にも知られずに会っていた。初めて話す。友達にも言ったことはなかった」と打ち明けた。

するとハン・アルムソンイは「なんで私だけ付き合ってないの？」とし、キム・トルトルも「むしろ通過儀礼みたいだ。登竜門かも」と冗談を交えて話題を転じた。

（画像＝ユーチューブ）

続いてユン・アラは「ウェブ小説みたいな恋愛をしたことある？」という質問にも、「その人が“奈落に落ちた人”ではあるけど」と笑いながら回答。さらに「ある謎の女性が私になりすまし、“その人”に接近していた。彼は私だと思って1カ月以上も連絡を取り合っていた。会うことになった日、明洞（ミョンドン）で待ち合わせをしたが（偽物は）現れず、彼が本物の私を探し回ってようやく連絡が取れ、会うことになった」と振り返った。

そして「その日、明洞の真ん中で遠くから髪も服も飾り立てて“来た？”って言ってきた。めちゃくちゃイラッとしたけど、当時は嬉しかったのかも」と若かりし日を回想した。

チョン・ジュニョン。2016年撮影

なおユン・アラは現在、8歳年下のモデルと交際中であることを公言しており、「モデルの仕事もしながらフリーランスで活動している」とも語った。

